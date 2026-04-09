وزير العدل يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز التعاون ودعم تطوير منظومة العمل المؤسسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 05:20 مساءً - في إطار الاجتماعات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، استقبل اليوم الخميس المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عددًا من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

وفي مستهل اللقاء، رحّب السيد الوزير بالسادة الأعضاء، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات في تعزيز أوجه التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم جهود الدولة الرامية إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وقد استمع الوزير خلال اللقاء، إلى عددٍ من المقترحات والطلبات التي طرحها السادة الأعضاء، موجّهًا القطاعات المختصة بدراستها وفحصها بدقة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يحقق المصلحة العامة، ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد وزير العدل حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر مع مجلسي النواب والشيوخ خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم أطر العمل المشترك بين سلطات الدولة، ويعزّز جهود التنمية الشاملة.

ومن جانبهم، أعرب السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة العدل، مؤكدين أهمية الاستمرار في التواصل الفعّال والتعاون البنّاء بين السلطتين، بما يحقق الصالح العام للدولة