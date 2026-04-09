رئيس الحكومة : توجيهات من الرئيس بالتوسع فى الاعتماد على الطاقة الشمسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 05:20 مساءً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولي عددا من النشاطات الرئاسية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، ومنها الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس لاستعراض موقف المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمُتجددة، والقدرات المُستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين للشبكة القومية للكهرباء.



كما أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده السيدً الرئيس لتناول عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، والمستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وتوجيهات فخامة الرئيس بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية توجيهات فخامة الرئيس أيضا، التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وذلك من خلال العمل على استكمال مشروعات الطاقة المتجددة، في ظل توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والانتقال إلى مزيج طاقة مستدام يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.