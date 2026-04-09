ضبط متهم بالنصب على المواطنين بالإسكندرية والاستيلاء على أموالهم بزعم تشغيلها في تجارة الأدوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 04:23 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم.. فقد تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على مبالغ مالية منهم أكثر من "10 مليون جنيه" من خلال إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم فى مجال تجارة وتوزيع الأدوية مقابل أرباح مالية إلا أنه لم يفى بذلك ، ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مدير بشركة لتجارة وتوزيع الأدوية "له معلومات جنائية" ) مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.