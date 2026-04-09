ضبط أب لاعتدائه على نجله وإجباره على التسول بالإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 04:23 مساءً - في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على نجله بالضرب بأحد الطرق بالإسماعيلية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو عاطل ونجله سن 7 مقيمان بدائرة مركز شرطة فايد، وبمواجهة الأول أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وإجبار نجله على أعمال التسول واستجداء المارة، والتعدي عليه بالضرب بقصد تأديبه لعدم قيامه بأعمال التسول والعدو خلف السيارات المارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



