ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 04:23 مساءً - في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية في عدد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على غير الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه وبحوزته عدد من الشهادات منسوب صدورها للكيان وطلبات التحاق بالكيان ومطبوعات دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.