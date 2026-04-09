محافظ الجيزة يتابع معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية وملفات التصالح والتقنين بـ أطفيح

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 02:20 مساءً - الأنصاري: تنفيذ 47 ألف متر إنترلوك بالشوارع الداخلية بأطفيح.. و82.11% نسبة الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة



عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لمتابعة عدد من ملفات العمل الحيوية بمركز ومدينة أطفيح وذلك في إطار حرص المحافظة على متابعة معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع تابع المحافظ موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمركز حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 89% إلى جانب الانتهاء من تركيب 47 ألف متر بلاط إنترلوك بالشوارع الداخلية والمتفرعات بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين.

وأكد المحافظ ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين والعمل على إزالة أية معوقات قد تعترض سير العمل بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة.

كما تابع الأنصاري مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة حيث تم تحقيق معدل إنجاز بلغ 82.11% مشددًا على تكثيف الجهود للانتهاء من الطلبات المقدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وفقًا للضوابط المحددة.

وفيما يتعلق بقطاع النظافة وجه المحافظ بتكثيف حملات رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة مع المتابعة المستمرة للأداء ورفع كفاءة منظومة العمل.

كما شدد المحافظ على أهمية ضبط منظومة التراخيص والتصدي الفوري لأي مخالفات بناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.