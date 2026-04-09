نتنياهو : مستمرون في ضرب حزب الله لنعيد الأمن الكامل لسكان الشمال

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 01:27 مساءً - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن قوات الجيش مستمرة في ضرب حزب الله في كل مكان يتطلب فيه الأمر، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية مستمرة إلى حين تحقيق الأمن الكامل لسكان الشمال.
ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة فى بلدة الزرارية، إثر استهداف أحد المبانى السكنية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 10 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، وفق ما أفادت به مصادر ميدانية.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن الغارة التي استهدفت شارع عبد الكريم الخليل بمنطقة الشياح صباح اليوم، تسببت في دمار واسع طال ثلاثة مبانٍ سكنية، فيما تواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني عمليات رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين وإنقاذ الجرحى.
كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة كونين في قضاء بنت جبيل فى لبنان، دون توافر معلومات فورية بشأن حجم الخسائر أو عدد المصابين.