نتنياهو : مستمرون في ضرب حزب الله لنعيد الأمن الكامل لسكان الشمال

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 01:27 مساءً - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن قوات الجيش مستمرة في ضرب حزب الله في كل مكان يتطلب فيه الأمر، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية مستمرة إلى حين تحقيق الأمن الكامل لسكان الشمال.

ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة فى بلدة الزرارية، إثر استهداف أحد المبانى السكنية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 10 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، وفق ما أفادت به مصادر ميدانية.