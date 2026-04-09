الرئيس الإيرانى تعقيبا علي ضربات اسرائيل في لبنان : أيدينا ستبقى على الزناد ولن نتخلى عن اللبنانيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 04:23 مساءً - أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الضربات الإسرائيلية على لبنان تمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض أي مساع دبلوماسية.

 

تحذير من انهيار مسار التفاوض

وقال مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني إن مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ستجعل التفاوض بلا معنى، مؤكدا أن أي تصعيد عسكري يؤثر سلبا على فرص الحلول السياسية في المنطقة.

رسالة دعم للبنان

وأوضح مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني أن إيران لن تتخلى عن دعمها للبنان، مؤكدا أن أيدي بلاده ستبقى على الزناد في مواجهة أي تهديدات.

 

 

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

