التنمية المحلية والبيئة تعلن إنتاج الوقود الحيوي من مخلفات المجازر وزيوت الطعام المستعملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 03:30 مساءً - عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع وفد من مجموعة "المانع القابضة" لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الوقود الحيوى (Biodiesel) بطاقة إنتاجية ١٠٠ طن/يوم من مخلفات الحيوانات والدواجن بمختلف المجازر بالمحافظات وزيوت الطعام المستعملة من الاستخدام اليومي ، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري وتعظيم الاستفادة من المخلفات.

حضر الاجتماع الأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة للمجاز والبيئة ، والدكتور هشام أبو العلا بجهاز المخلفات، والأستاذ محمد حمدون المدير التنفيذى للشركة، والمهندس محمد شريف، والدكتورة فتحية سليمان إستشارى الشركة وعدد من القيادات المعنية.

وخلال الاجتماع أكدت د. منال عوض ، حرص الوزارة علي تعظيم الاستفادة من

المخلفات الحيوانيّة ومنتجات وحدات " الكوكر " المخصصة لإعادة تدوير تلك المخلفات الموجودة في عدد من المجازر الحكومية المطورة بالإضافة إلى مخلفات مجازر الدواجن بالمحافظات لانتاج وقود حيوي .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى دمج المخلفات الحيوانيّة والدواجن في هذا المشروع لتوفير المدخلات اللازمة لاعتماده علي مدخلين رئيسيين للإنتاج هما المخلفات الحيوانيّة بجانب الزيوت المستعملة الناتجة من الاستخدام اليومي .

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الوزارة على إحكام منظومة الإدارة الآمنة لزيوت الطعام المستعملة، مشيرة إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA) التابع للوزارة وضع إطار تنظيمي جديد يتضمن أسس واضحة لممارسة أنشطة جمع ونقل وتخزين زيوت الطعام المستعملة، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تصديرها، حيث أصبح الجهاز هو الجهة المختصة بإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة وفق معايير فنية وإدارية دقيقة تضمن الالتزام بالاشتراطات البيئية المعتمدة.

ولفتت د. منال عوض إلى أن هذه المنظومة تأتي تنفيذًا لقرار الوزارة رقم 150 لسنة 2025، وبناءً على موافقة مجلس الوزراء، بما يسهم في تقنين أوضاع هذا القطاع الحيوي وضمان إدارته بشكل آمن ومنظم ، مشيرة إلى أنه في إطار تنفيذ منظومة تنظيم زيوت الطعام المستعملة، قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات باتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المهمة، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والتوعوية بمقر اتحاد الصناعات المصرية، بمشاركة ممثلي شركات إعادة التدوير والمعالجة، والعاملين في أنشطة جمع ونقل وتخزين الزيوت، بهدف وضع إطار تنظيمي متكامل وتعريفهم بالإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص والتصاريح. كما أعد الجهاز دليل إرشادى يوضح آليات وضوابط ممارسة النشاط، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات البيئية والتنظيمية المعتمدة، بالإضافة الى تحديد المعايير الفنية والإدارية اللازمة للحصول على تراخيص الجمع والنقل والتخزين، وكذلك اشتراطات الحصول على تصاريح تصدير زيوت الطعام المستعملة.

ومن جانبها، أعربت مجموعة "المانع القابضة" عن تقديرها للجهود الحكومية المبذولة في تنظيم منظومة إدارة زيوت الطعام المستعملة، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل دعم قوي لجذب الاستثمارات وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، مؤكدة حرصها على التعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطعام المستعملة، مشيرة إلى أن المشروع المقترح يعتمد على أحدث التقنيات العالمية في إعادة التدوير، ويسهم في تحويل أحد أهم المخلفات إلى مصدر طاقة نظيف ، وأوضحت الشركة أن استثمارات المشروع تعكس ثقتها في السوق المصري وإمكاناته الواعدة، خاصة في ظل التوجه نحو التوسع في إنتاج الوقود الحيوي، مؤكدة تطلعها إلى إقامة شراكة فعالة مع الجهات المعنية لتنفيذ منظومة متكاملة لجمع الزيوت من مختلف المصادر، بما يحقق عوائد بيئية واقتصادية مستدامة.

وفي ختام الاجتماع وجهت د. منال عوض بالتوسع في استخدام مخلفات الحيوانات، وخاصة الدهون الناتجة من المجازر، ودمجها مع زيوت الطعام المستعملة لإنتاج وقود حيوي عالي الجودة، حيث يتم تحويل هذه الدهون الحيوانية المستخرجة من عمليات التدوير إلى وقود طائرات حيوي وديزل حيوي صديق للبيئة، بما يعزز من صدارة مصر على الصعيد العالمي في المجالات البيئية المختلفة، ويسهم في زيادة الصادرات المصرية، ومن ثم تعظيم العوائد الدولارية.