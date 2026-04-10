زيادة المعروض من السلع ضمن مبادرة «كلنا واحد» وطرحها بتخفيضات كبيرة داخل المنافذ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 03:30 مساءً - استمراراً لفاعليات المرحلة الثامنة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية، السيد رئيس الجمهورية التى تهدف إلى توفير إحتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة عبر منافذها المنتشره على مستوى الجمهورية وفى إطار حرص وزارة الداخلية على مد فاعليات المبادرة.

عقدت الوزارة لقاءً موسعًا مع كبار التجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية المشاركين فى هذه المرحلة من المبادرة ، تم خلاله الإتفاق على زيادة المعروض من مختلف أنواع السلع ، خاصة الإستراتيجية منها وطرحها بتخفيضات كبيرة داخل المنافذ المشاركة بالمبادرة على مستوى الجمهورية ، فى ظل التداعيات الإقتصادية الناتجة عن التوترات الدولية، وما تفرضه من ضغوط على الأسواق والأسعار.

وتستهدف المبادرة فى مرحلتها الثامنة والعشرين توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، بما يسهم فى تحقيق التوازن بالسوق وتلبية إحتياجات الأسر المصرية.

وشهدت المبادرة مشاركة كبيرة من السلاسل والمحال التجارية، حيث بلغ عدد المنافذ المشاركة نحو (2642 منفذًا) على مستوى الجمهورية ، تقدم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، بما يضمن وصول الدعم إلى أكبر شريحة من المواطنين.

كما عززت الوزارة من إنتشار المبادرة من خلال إقامة (160 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا) بمختلف المحافظات ، إلى جانب تسيير (107) قوافل متنقلة تجوب الشوارع والميادين، بهدف إتاحة السلع للمواطنين فى أماكن تواجدهم ، وتيسير حصولهم على إحتياجاتهم اليومية .

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1350) منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).