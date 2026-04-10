نعرض لكم الان تفاصيل خبر : سوريا تقترب من إبرام اتفاق مع تركيا لإنشاء حساب مصرفي مراسل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 أبريل 2026 04:10 مساءً - _ قال عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، إن بلاده وصلت إلى المراحل النهائية لإنشاء حساب مصرفي مراسل مع البنك المركزي المصري التركي، في خطوة تستهدف تسهيل المعاملات المالية وتعزيز التعاون النقدي بين البلدين.

وأضاف أن الجانبين يدرسان أيضًا إمكانية تنفيذ اتفاق لتبادل العملات، بما يدعم حركة التجارة ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية في التبادلات الثنائية.

