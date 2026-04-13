بابا الفاتيكان يرد على هجوم ترامب عليه : لا أخاف وواجبنا الاستمرار في إعلان موقفنا الرافض للحرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 03:30 مساءً - ردّ بابا الفاتيكان البابا لاون 14، على الانتقادات التي وجهها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مؤكدًا أنه لا يخشى الإدارة الأمريكية، وأنه سيواصل التحدث بصوت عالٍ ضد الحروب.

وخلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة في طريقه إلى الجزائر، شدد البابا على أن رسالة الكنيسة واضحة، قائلاً إن "الإنجيل صريح" في دعوته للسلام، وأن الكنيسة لديها "واجب أخلاقي" تمثل في الوقوف ضد الحروب والدفاع عن السلام، حسبما نقلت صحيفة إيه بى سى الإسبانية.

نشر السلام

وأوضح أن تصريحاته لا تستهدف أي طرف بعينه، لكنها تنطلق من مبادئ دينية وإنسانية، مضيفًا أن دوره ليس سياسيًا، بل أخلاقي وروحي، يقوم على نشر السلام وبناء الجسور بين الشعوب.



كما أكد البابا، أنه لن يتراجع عن مواقفه رغم الهجوم عليه، قائلاً إنه لا يخاف من إدارة ترامب، وأنه سيستمر في إعلان موقف الكنيسة الرافض للحرب.

انتقادات ترامب لبابا الفاتيكان

ويأتي هذا الرد في ظل تصاعد التوتر بين الفاتيكان وواشنطن، بعد انتقادات حادة وجهها ترامب للبابا بسبب مواقفه من الصراعات الدولية، خاصة ما يتعلق بالحرب في الشرق الأوسط.



وفي السياق ذاته، شدد مسؤولون في الفاتيكان على أن تعاليم الإنجيل واضحة في رفض العنف، وأن الكنيسة ستظل تدافع عن السلام حتى في ظل الضغوط السياسية، معتبرين أن مواجهة الحرب ليست خيارًا، بل مسؤولية أخلاقية.