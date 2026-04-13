مشاورات مصرية أوغندية لتعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 02:20 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد ١٢ أبريل، هنري أوكيلو، وزير الدولة للعلاقات الخارجية الأوغندي، وذلك على هامش فعالية "منتدى استثمر في أوغندا" المنعقدة بالقاهرة بالتعاون بين السفارة الأوغندية وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو ما انعكس في الزيارات رفيعة المستوى التي تمت خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً ضرورة البناء على نتائج الجولة الثالثة من المشاورات الوزارية لوزراء الخارجية والموارد المائية والري التي عقدت مطلع شهر أبريل الجاري بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة وإدارة الموارد المائية والصناعات الدوائية.