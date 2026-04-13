حدث اليوم .. البحوث الفلكية: زلزال بقوة 4.7 درجة قرب سواحل تركيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 12:30 مساءً - ​سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هزة أرضية صباح اليوم الاثنين، الموافق 13 أبريل 2026، في تمام الساعة السابعة و48 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي.

​وبلغت قوة الهزة 4.7 درجة على مقياس ريختر، ووقعت في المنطقة الجغرافية التابعة لدولة تركيا، وتحديداً بالقرب من مدينة "أنطاليا".

ورصدت الأجهزة الإحداثيات الدقيقة لموقع الزلزال كالتالي:

​خط العرض: 35.9311 شمالاً.

​خط الطول: 30.275 شرقاً.

​العمق: 6.2 كم تحت سطح الأرض.

​وأقرب المدن لموقع الهزة هي مدينة أنطاليا التركية، حيث وقع الزلزال على بعد حوالي 114.3 كم منها. وتُظهر خرائط الرصد أن مركز الهزة وقع في منطقة بحرية قبالة السواحل التركية في حوض البحر المتوسط.

و​طمأن المعهد القومي للبحوث الفلكية المواطنين المصريين، مؤكداً أنه لم يرد للمعهد أي بلاغات تفيد بالشعور بالهزة داخل الأراضي المصرية، كما لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.