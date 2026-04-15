أسامة كمال لـ الحياة اليوم: مصر صامدة فى مواجهة أزمة الطاقة بالترشيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 11:20 مساءً - أكد الدكتور أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة عالميًا، مشيرًا إلى أن الطاقة تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد، ومن يمتلكها يمتلك القدرة على فرض سياساته.

مضيق هرمز شريان النفط العالمي:

قال أسامة كمال خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إن مضيق هرمز كان يمر عبره نحو 22 مليون برميل نفط يوميًا، بما يعادل ربع إنتاج النفط العالمي.

الطاقة أساس القوة الاقتصادية:

أوضح أسامة كمال أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة تمثلان القوة، ومن يملك مفاتيح الطاقة يمتلك القدرة على التأثير وفرض النفوذ على دول العالم.

أرقام عن استهلاك وصادرات الطاقة:

وأشار أسامة كمال وزير البترول الأسبق إلى أن استهلاك الصين اليومي من النفط يصل إلى نحو 11 مليون برميل، بينما تبلغ صادراتها حوالي 500 مليار دولار، في حين تصل صادرات الولايات المتحدة إلى 150 مليار دولار.

الصين في صدارة التنافس الاقتصادي:

وأضاف أسامة كمال أن التحركات الأمريكية في بعض مناطق الإنتاج تؤثر على تدفقات النفط، لافتًا إلى أن الصين تُعد المنافس الاقتصادي الأبرز للولايات المتحدة عالميًا.

أبعاد استراتيجية للصراعات الدولية:

وأوضح أسامة كمال أن الهدف من بعض التحركات الأمريكية ليس إيران بشكل مباشر، بل الدول المعتمدة على الطاقة وعلى رأسها الصين، موضحًا أن العالم لن يُدفع إلى مواجهة عسكرية مباشرة في هذا السياق.

وأكد أن مصر صامدة فى مواجهة هذه الأزمة العالمية بشئ من الترشيد الجيد للطاقة والتفهم الشعبى والرسمى للازمة وبتكلفة زائدة فى فاتورة المنتجات البترولية، ومازلنا ندعم الطاقة وبقوة.