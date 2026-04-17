يلا شوت مباشر..بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وشباب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 08:23 مساءً - يستعد ملعب استاد القاهرة الدولي لاستقبال ليلة كروية منتظرة حين يلتقي الزمالك مع شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026 في مباراة تحمل طابع الحسم، حيث لم يعد هناك مجال للتعويض بعد صافرة النهاية، الفريق الأبيض يدخل اللقاء وهو يملك أفضلية ثمينة بعد انتصاره في مباراة الذهاب خارج أرضه.

نجح الزمالك في تحقيق فوز مهم في الجزائر بهدف دون رد وهو ما يمنحه أكثر من سيناريو للتأهل حيث يكفيه الفوز أو حتى التعادل بأي نتيجة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية، الفريق سيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور لفرض سيطرته على اللقاء مع تجنب أي أخطاء دفاعية قد تعيد المنافس إلى أجواء المباراة.

في المقابل يدخل شباب بلوزداد المواجهة وهو مطالب بتقديم أداء هجومي قوي لتعويض خسارة الذهاب ما يعني أن المباراة قد تشهد ضغطًا مبكرًا من الفريق الجزائري بحثًا عن هدف يعيد التوازن للمواجهة.

موعد مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد

تقام مباراة الزمالك ضد شباب رياضي بلوزداد في أجواء مسائية مميزة حيث تنطلق صافرة البداية في تمام:

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد شباب رياضي بلوزداد

تنقل مباراة الزمالك ضد شباب رياضي بلوزداد شبكة beIN Sports عبر قناة beIN SPORTS 3 مع تغطية مباشرة لأحداث اللقاء إلى جانب استوديو تحليلي يسلط الضوء على أبرز الجوانب الفنية قبل وبعد المباراة.

معلق مباراة الزمالك ضد شباب رياضي بلوزداد

يتولى التعليق على مباراة الزمالك اليوم المرتقبة المعلق التونسي عصام الشوالي الذي يعد من أبرز الأصوات في التعليق الرياضي حيث يتميز بأسلوبه الحماسي وقدرته على نقل أجواء المباريات الكبيرة بشكل يجعل المشاهد يعيش كل لحظة داخل الملعب وكأنه جزء منها.