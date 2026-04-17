بيزيرا وبنتايج أساسيان وفتوح في وسط ملعب الزمالك أمام شباب بلوزداد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 08:24 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة شباب بلوزداد المقرر لها في السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك أمام شباب بلوزداد

-حراسة المرمي: مهدي سليمان

-خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، وعمر جابر

-خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد فتوح، عبد الله السعيد

-الهجوم: خوان بيزيرا، ناصر منسي، وعدي الدباغ

نتيجة مباراة الذهاب بين شباب بلوزداد والزمالك

فاز الزمالك في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله بيزيرا ما يمنحه أفضلية نسبية قبل موقعة الحسم، خاصة مع إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره التي يُنتظر أن تسانده بقوة من أجل تحقيق الهدف المنشود وإسعاد عشاق القلعة البيضاء.

طاقم حكام المباراة

يُدير الحكم السوداني محمود علي محمود إسماعيل اللقاء، ويعاونه التونسي خليل حساني، والموزمبيقي أرسينيو شادريك مارينجولي، فيما يتولى البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا مهام الحكم الرابع، بينما يقود تقنية الفيديو الحكم السوداني ياسر أحمد عبد العزيز ويعاونه الليبي عبد الرازق أحمد.

عدد الجمهور المسموح بدخوله المباراة

ج: السعة المقررة للمباراة تبلغ 45,400 مشجع لنادي الزمالك، مقابل 1,200 مشجع فقط لشباب بلوزداد، فيما تذهب بقية المدرجات لصالح جماهير الأبيض بعد موافقة الجهات الأمنية على الحضور الكامل.