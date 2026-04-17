ضبط مثيري الشغب ببولاق الدكرور بعد احتفالات بالألعاب النارية للإفراج عن متزعم رابطة غير شرعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 08:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمت تجمع عدد من الأشخاص وقيامهم بأعمال شغب وإشعال ألعاب نارية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة إحتفالاً بالإفراج عن متزعم أحد الروابط الرياضية غير الشرعية والسابق إتهامه فى قضية أعمال شغب .

أوضح مصدر أمنى أنه بتاريخ 16 / الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من الأهالى بقيام مجموعة من الأشخاص بالتجمع وإرتكاب أعمال شغب وإشعال ألعاب نارية وتعطيل الحركة المرورية بأحد الشوارع ببولاق الدكرور وترديد هتافات خاصة بإحدى الروابط الرياضية غير الشرعية مما تسبب فى ترويع المواطنين ، وتم ضبط 6 من القائمين على التجمع ( لهم معلومات جنائية ، من ضمنهم المفرج عنه المذكور ) ، وإتخاذ الإجراءات القانونية .

وتؤكد وزارة الداخلية على تصديها لأية أعمال خارج الإطار القانونى وإتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال مرتكبيها ومروجيها .