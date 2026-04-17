لينك الأسطورة مباشر..بث مباشر مباراة الزمالك ضد شباب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 08:23 مساءً - في قلب العاصمة حيث تمتلئ المدرجات بالحماس وتعلو الأصوات قبل صافرة البداية يستعد استاد القاهرة الدولي لاستضافة مواجهة تحمل عنوان الحسم حين يلتقي الزمالك مع شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026.

هذه ليست مجرد مباراة عادية بل خطوة فاصلة نحو منصة التتويج حيث يدخل الفريق الأبيض المواجهة وهو يضع نصب عينيه هدفًا واحدًا لا غير: الوصول إلى النهائي ومواصلة الرحلة نحو اللقب.

حقق الزمالك ما أراد خارج أرضه عندما عاد من الجزائر بفوز ثمين بهدف دون مقابل وهو انتصار يمنحه مساحة مريحة نسبيًا في حسابات التأهل، لكن في عالم الكرة الإفريقية الأفضلية لا تعني الاطمئنان فالمباراة الثانية دائمًا ما تحمل وجهًا مختلفًا خاصة عندما يدخل المنافس بشعار التعويض.

الزمالك سيحاول فرض إيقاعه مبكرًا، ليس فقط للحفاظ على النتيجة بل لقتل أي محاولة من جانب شباب بلوزداد للعودة بينما سيعتمد الفريق الجزائري على الضغط والهجوم منذ البداية بحثًا عن هدف يخلط الأوراق.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

تفام مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد المرتقبة الليلة في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة الإفريقية حيث تنطلق صافرة البداية اليوم في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة وهو التوقيت الذي يمنح الجماهير فرصة متابعة اللقاء في أجواء مثالية، في المملكة العربية السعودية فتبدأ المباراة عند الساعة 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

تنفرد شبكة beIN Sports بحقوق بث مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،وهو ما يجعلها الوجهة الأساسية لمتابعة هذه المواجهة، ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك ضد شباب رياضي بلوزداد عبر قناة beIN SPORTS 3 حيث تقدم الشبكة تغطية شاملة لا تقتصر فقط على البث المباشر بل تمتد إلى استوديو تحليلي قبل المباراة بفترة كافية يتم خلاله استعراض خطط الفريقين وأبرز نقاط القوة والضعف.

معلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

تسند مهمة التعليق على هذه القمة الإفريقية إلى المعلق التونسي عصام الشوالي الذي يعد أحد أبرز الأسماء في عالم التعليق الرياضي على مستوى الوطن العربي، يمتلك الشوالي أسلوبًا خاصًا يجمع بين الحماس والثقافة الكروية حيث لا يكتفي بوصف ما يحدث داخل الملعب بل يضيف لمسته الخاصة التي تجعل المشاهد يعيش كل تفصيلة وكأنها تُروى أمامه مباشرة.