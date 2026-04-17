طقس السبت.. انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار والعظمى بالقاهرة 26 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 09:30 مساءً -

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 18 أبريل 2026، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ل​يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة ليلاً.

​أهم الظواهر الجوية المتوقعة

​فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً: على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة ومناطق من (حلايب – شلاتين – مرسى علم) على فترات متقطعة.

​فرص أمطار خفيفة: على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري قد تمتد بنسبة ضعيفة جداً إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

​نشاط رياح: تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق على فترات متقطعة.

​اضطراب في الملاحة البحرية: على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط (السلوم – مطروح – العلمين – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ) وبعض المناطق من سواحل خليجي السويس والعقبة، وسرعة الرياح من (40 إلى 60) كم/س وارتفاع الأمواج (2 إلى 3) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا ، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 26 درجة.

الصغرى 16 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 15 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 31 درجة.

الصغرى 18 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 33 درجة.

الصغرى 19 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 34 درجة.

الصغرى 21 درجة.