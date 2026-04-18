المجلس الأعلى للجامعات: لا توجد أى فروع لجامعات سودانية معتمدة داخل مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 12:34 مساءً - بالتزامن مع قرب انطلاق موسم التنسيق للقبول بالجامعات وبدء الجامعات بالخارج فى الترويج لاستقطاب وجذب الطلاب، وفى ظل وجود عدد من الطلاب المصريين الراغبين للدراسة بالخارج ضمن مرحلة التعليم الجامعى، أصدر المجلس الأعلى للجامعات عدد من الضوابط المرتبطة بمعادلة الشهادات والدراسة بالخارج.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن معادلة الدرجات العلمية الأجنبية تتم حالة بحالة بعد حصول الطالب على الدرجة والانتهاء من الدراسة والعودة إلى مصر.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أنه لا توجد أى فروع لجامعات سودانية معتمدة داخل جمهورية مصر العربية.