وزير الخارجية يلتقي نظيره الأوكراني على هامش منتدى أنطاليا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 12:34 مساءً -

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ١٧ أبريل، بالسيد أندري سيبيها وزير خارجية أوكرانيا، وذلك على هامش المشاركة في منتدى أنطاليا.

تناول الوزيران خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث ثمن الوزير عبد العاطي مستوى التعاون بين البلدين، معربا عن التطلع للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من خلال مواصلة عقد جولات المشاورات السياسية واللجان المشتركة بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية الحرص على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتشييد والاتصالات وتوطين الصناعة.

كما استعرض الوزير عبد العاطي التطورات بالشرق الاوسط، خاصة التداعيات الاقتصادية للتصعيد العسكري بالمنطقة، مستعرضا الجهود التى تبذلها مصر لخفض التصعيد.

وعلى صعيد آخر، تطرق الوزيران لتطورات الأزمة الاوكرانية حيث جدد الوزير عبدالعاطى التأكيد على موقف مصر الثابت الداعى إلى تسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية والحوار، بما يسهم فى تعزيز الامن والاستقرار الاقليمى.