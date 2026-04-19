رئيس مجلس الوزراء يصل إلى شمال سيناء لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية بالعريش والشيخ زويد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 01:18 مساءً - وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأحد، إلى شمال سيناء مرافقة وفد وزاري ، وكان في استقباله اللواء دكتور خالد مجاور مجاور، محافظ سيناء بمدينة بئر العبد.، وذلك ضمن برنامج يتزامن مع احتفالات العيد القومي لتحرير سيناء.

يرافق رئيس مجلس الوزراء،ة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان.

وتبدأ زيارة رئيس مجلس الوزراء من مركز بئر العبد، بافتتاح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية، وهي شركة مساهمة مصرية بطاقة 55 مليون شكارة سنويا.

ثم تفقد محطة تحلية مياه الكيلو 17 في العريش بطاقة إنتاج 100 ألف متر مكعب يوميا. ثم الانتقال إلى مدينة العريش، لافتتاح وتفقد مركز الغسيل الكلوي بمستشفى العريش العام.

يتفقد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له أعمال تطوير ميناء العريش العام، وأعمال تطوير مطار العريش الجوي.

وينتقل رئيس مجلس الوزراء، لتفقد محطة رافع مياه الشيخ زويد، ثم تفقد التجمع التنموي في منطقة الحسينات بمركز رفح ولقاء مع الهيئة البرلمانية من شمال سيناء.