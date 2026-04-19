رئيس مجلس الوزراء من شمال سيناء : حريصون على منح كل الحوافز الممكنة لتشجيع الاستثمار وخدمة أهالي سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 01:18 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن زيارته اليوم لمحافظة شمال سيناء ـ والتي تتزامن مع احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء ـ تأتي في إطار متابعة سير العمل ودفعه بمختلف المشروعات التنموية والخدمية، التي تشمل الرعاية الصحية، ومياه الشرب، ومحطات تحلية مياه البحر، بجانب مشروعات صناعية، ومشروعات حيوية أخرى مثل تطوير مطار العريش، والميناء البحري بالمدينة أيضا، لافتا إلى أن هذه المشروعات وغيرها تأتي في إطار تنفيذ خطة التطوير الاستراتيجي التي تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة بشمال سيناء ضمن المشروع القومي لتنمية المحافظة، الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة ماضية بجهود حثيثة ـ من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية ـ في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الدولة لإحداث التنمية المتكاملة في سيناء، والتي تشمل مشروعات عديدة ومتنوعة تغطي قطاعات: الزراعة، والصناعة، والتعدين، والتنمية العمرانية، فضلًا عن مواصلة تحسين البنية التحتية من خلال بناء شبكات طرق وجسور وأنفاق.

بالإضافة إلى مشروعات التنمية السياحية بالمحافظة، تتزامن كل هذه الجهود مع جهود الدولة في بناء الإنسان وتوفير سبل جودة الحياة لأهالينا في هذه البقعة الطاهرة الغالية على قلوبنا جميعا.

وأضاف رئيس الوزراء: شمال سيناء تعد منطقة جاذبة للاستثمار، وتتركز رؤية الدولة المصرية في تنمية شمال سيناء على أن تكون هذه المنطقة مقصدًا للاستثمار، كما نستهدف أن تكون مركزًا عمرانيًا وصناعيًا وتجاريًا وزراعيًا وسياحيًا كبيرًا لمصر، ونحن حريصون على منح كل الحوافز الممكنة لتشجيع الاستثمار وخدمة أهالي شمال سيناء، مشددا على أن التنمية المتكاملة في سيناء قائمة على سواعد أهالي شمال سيناء أنفسهم وفق توجيه فخامة الرئيس في هذا الشأن.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة بعدد من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة شمال سيناء، ويرافقه خلالها الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء الدكتور/ خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

كما يشارك في جولة اليوم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان.