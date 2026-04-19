هاريس تهاجم ترامب : انجر إلى حرب إيران بسبب نتنياهو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 01:18 مساءً - شنت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى السابق، هجوماً حاداً على الرئيس دونالد ترامب، وقالت إنه إنجر إلى صدام عسكري مع إيران بسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفة الصراع الحالي بأنه حرب غير ضرورية تمضى على عكس إرادة الشعب الأمريكي.
وفى كلمة ألقتها هاريس خلال فعالية أمام تجمع النساء الديمقراطيات فى ميتشيجان، وجهت المرشحة الديمقراطية فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 الهجوم الأكثر مباشرة على السياسة الخارجية للإدارة الحالية، جادلت هاريس بأن ترامب سمح للمصالح الخارجية بتوجيه الانخراط العسكري الأمريكي.
وقالت هاريس: "دعونا نكون واضحين. دخل دونالد ترامب الحرب، وتم جره إليها من قبل بيبى نتنياهو. دخل حرباً لا يريدها الشعب الأمريكي، وعرض للخطر أفراد الخدمة الأمريكيين فى محاولة ضعيفة للإلهاء عن ملفات إبستين وإخفاقاته الداخلية".
إدارة ترامب الأكثر فساداً فى تاريخ أمريكا
وتحدثت هاريس عن دوافع الإدارة، ولفتت إلى أن الصراع يُستخدم كغطاء لخلافات قانونية وسياسية متصاعدة في الداخل. كما وصفت إدارة ترامب بأنها "الأكثر فسادًا وقسوةً وعدم كفاءة" في تاريخ الولايات المتحدة.
وبعيدًا عن الصراع المباشر، اتهمت هاريس ترامب بتغيير دور أمريكا على الساحة الدولية تغييرًا جذريًا.
وادعت أنه أول رئيس منذ الحرب العالمية الثانية "يتخلى عن مسؤولية رعاية تحالفاتنا وحمايتها".
وأضافت: "يسعى هذا الرئيس إلى التظاهر بالقوة، مستخدمًا قوة جيشنا ضد أي جهة يختارها، متجاهلًا القواعد والأعراف الدولية كالسيادة والسلامة الإقليمية". وأكدت أن هذا النهج جعل الولايات المتحدة "غير جديرة بالثقة" لدى شركائها، وأضعف نفوذها العالمي.