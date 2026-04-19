مان سيتي ضد آرسنال.. تعادل مثير 1-1 ينهى الشوط الأول بقمة البريميرليج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 09:38 مساءً - حسم التعادل الإيجابي 1-1 أحداث الشوط الأول من مباراة فريق مانشستر سيتي أمام نظيره أرسنال، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب «الاتحاد»، بقمة الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

مان سيتي ضد آرسنال

تقدم مانشستر سيتي أولا بهدف خرافي عبر الفرنسي ريان شرقي الذي راوغ 3 لاعبين من أرسنال قبل أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 16، وبعدها بدقيقتين في الدقيقة 18 سجل أرسنال هدف التعادل عبر الألماني كاي هافيرتز الذي استغل خطأ الحارس جيانلويجي دوناروما ليضعها في الشباك.

وجاء تشكيل مان سيتي الذي شهد على تواجد الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء، كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نوينز- عبد القادر خوسانوف- مارك جيهي- نيكو أورايلي.

وسط الملعب: بيرنارد سيلفا- سيمنيو- ريان شرقي- جيريمي دوكو- رودري.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

فيما تمثل تشكيل أرسنال في:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: موسكيرا- ويليام ساليبا- جابرييل- هينكابي.

وسط الملعب: ديكلان رايس- زوبيمندي- إيزي- مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: مادويكي- كاي هافيرتز.

آرسنال، الساعي لاستعادة أمجاده الغائبة منذ موسم 2003-2004، يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، متقدماً بست نقاط على مانشستر سيتي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، الذي لا يزال يحتفظ بورقة مباراة مؤجلة قد تعيد خلط الأوراق بالكامل.

وبينما يبدو التعادل نتيجة مُرضية للمدفعجية، تعزز من فرصهم في التتويج، يخوض مانشستر سيتي اللقاء بعقلية مختلفة تماماً: لا مجال لأنصاف الحلول، والفوز هو الخيار الوحيد.

مانشستر سيتي يدخل المواجهة مدفوعاً بزخم قوي، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية دون أن تهتز شباكه، أبرزها التفوق على آرسنال نفسه في نهائي كأس الرابطة، إلى جانب اكتساح ليفربول وتشيلسي، في المقابل، يعيش آرسنال حالة من التذبذب؛ خسارة مفاجئة أمام بورنموث في الدوري ألقت بظلال من القلق، رغم الانتعاشة القارية بعد بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني توالياً، غير أن الأداء الباهت أمام سبورتينج لشبونة يثير تساؤلات حول قدرة الفريق على الصمود في اختبار بحجم مانشستر سيتي.

وبات مانشستر سيتي الذي يضم الدولي المصري عمر مرموش أمام فرصة ذهبية للانقضاض على الصدارة، مع تبقي 7 مواجهات حاسمة، تتنوع بين اختبارات خارج أرضه أمام بيرنلي وإيفرتون وبورنموث، ومباريات على ملعبه ضد برينتفورد وأستون فيلا، إلى جانب قمة مرتقبة أمام أرسنال، فضلًا عن اللقاء المؤجل ضد كريستال بالاس.

وفي حال نجح السيتي في تحقيق العلامة الكاملة، فقد يصل إلى 85 نقطة، وهو نفس الحد الأقصى الذي يمكن أن يبلغه أرسنال، ما يفتح الباب أمام حسم اللقب بفارق الأهداف أو عدد الأهداف المسجلة أو حتى المواجهات المباشرة، وفقًا للوائح المسابقة.