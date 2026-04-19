رئيس الوزراء لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ: وجودنا مع حضراتكم رسالة بأن تنمية سيناء على رأس الأولويات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 09:38 مساءً - في ختام زيارته اليوم إلى محافظة شمال سيناء، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وكبار مشايخ وعواقل سيناء.

واستهل رئيس الوزراء كلمته، بالإشارة إلى الجولة التفقدية التى قام بها اليوم بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة شمال سيناء، والتى تأتي بالتزامن مع احتفالنا بالعيد القومي للمحافظة، الذي يوافق يوم ٢٥ أبريل من كل عام، وبمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أتشرف بأن أكون مع حضراتكم اليوم بصحبة زملائي من معالي الوزراء: النقل، والتنمية المحلية والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكذلك برفقة السيد محافظ شمال سيناء، مضيفا: إن وجودي وسط هذه الكوكبة من قيادات القبائل والعشائر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الممثلين عن القبائل والعشائر، شرف كبير لي. واسمحوا لي أن أنقل إلى حضراتكم تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتهنئته لكم بمناسبة أعياد سيناء، داعيًا الله أن تظل سيناء دائمًا في سلام وأمن وازدهار وتنمية.

وتابع: كنت هنا في عام 2023، وأنا اليوم سعيد للغاية بما رأيته من حجم التنمية الكبير الذي تحقق في سيناء خلال عامين ونصف العام، ومن الواضح أن جهود التنمية مستمرة في شمال سيناء. ونحن نعلم جيدًا كم عانت هذه المحافظة من ويلات الإرهاب البغيض خلال فترة شديدة الصعوبة مررنا بها جميعًا، والحمد لله أنها انتهت، ونسأل الله ألا تعود مرة أخرى. كما ندرك أنه لا يكاد يخلو أحد منكم من قريب أو صديق أو معرفة، كان من ضحايا هذه الحرب البغيضة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، فضلًا عما عانته باقي قطاعات الشعب المصري هنا من آثار الإرهاب. ومن ثم، فإننا نحرص أشد الحرص على هذه البقعة الغالية من أرض مصر، ونسعى إلى تنميتها في أسرع وقت ممكن.

واستطرد: لذلك فإن وجودنا اليوم مع حضراتكم هنا يُعد رسالة لكم ولجميع أبناء الشعب المصري، مفادها أن تنمية سيناء، وبخاصة محافظة شمال سيناء، كانت ولا تزال على رأس أولويات الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية، وستظل كذلك خلال السنوات المقبلة.

وتابع: خلال وجودي معكم اليوم، واستعراضي لجهود التنمية الواضحة، وما يتم تنفيذه من تجمعات عمرانية وطرق جديدة، فضلًا عن مشروعات النقل الكبرى وعودة السكك الحديدية وامتدادها حتى طابا بأطوال تتجاوز 400 كيلومتر، من بينها أكثر من 350 كيلومترًا تُعد إنشاءات جديدة بالكامل، بينما يمثل الجزء الآخر خطوطًا سابقة يجري إعادة تأهيلها وتشغيلها، يتزامن مع ذلك تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، وإنشاء مناطق صناعية، فضلًا عن جهود الاستصلاح الزراعي الواسعة التي بدأت بالفعل أعمال التنمية فيها. وكل ذلك نراه رأيَ العين، ويعكس قدراتنا على إنجاز هذه المشروعات في أسرع وقت ممكن.

وجدد رئيس الوزراء، خلال كلمته، التأكيد على حرص الدولة الشديد على تنمية شمال سيناء، والاستماع إلى مختلف طلبات ورغبات مواطني المحافظة، مشيراً إلى التوجيه الصادر لمسئولي أمانة شئون المجالس النيابية بمجلس الوزراء باستقبال كافة الطلبات المقدمة من نواب المحافظة، وذلك للنظر فيها والتوجيه للوزراء المعنيين بسرعة الاستجابة بقدر الامكان لهذه الطلبات فى إطار القدرات المتاحة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تنمية شمال سيناء تحتل أولوية أساسية بالنسبة للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، معرباً عن سعادته بزيارة شمال سيناء اليوم، وشعوره أيضاً بالسعادة بنعمة الامن والسلم والأمان على أرض سيناء، وذلك بالنظر للأحداث الجارية بالمنطقة، لافتا إلى أن شمال سيناء كانت ليست ببعيد عما كان يحدث فى غزة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة السلام والأمان والاستقرار.

وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى حكمة القيادة السياسية للدولة المصرية، ورؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وموقف فخامته شديد الوضوح منذ البداية فى التعامل مع التحديات غير المسبوقة الحالية، وقيام مصر بإدارة هذه الملفات بحكمة واقتدار وصبر، والتأكيد على عدم تخلي مصر عن اشقائها فى مختلف الدول العربية، ودعم الاشقاء الذين يتعرضون فى هذه الحرب لاعتداءات غير مبررة، مؤكداً ادانة مصر لهذه الاعتداءات، وتقديم مختلف أوجه الدعم لهم، قائلا:" مصر هى قلب العروبة، ومستمرة فى إطار مسئوليتها فى تقديم كل الدعم للاشقاء فى مختلف الدول العربية".

ومن جانبه، أعرب النائب عطية أبو قردود، عضو مجلس الشيوخ، عن ترحيب أبناء شمال سيناء البالغ بزيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له، واصفاً إياها بزيارة "الخير والبركة" التي تأتي تزامناً مع ذكرى عيد تحرير سيناء؛ تلك المناسبة الغالية التي نستذكر فيها تضحيات أبطالنا وقيمة هذه الأرض المقدسة.

وأكد النائب أن الزيارة تمثل رسالة أمل حقيقية، وتعكس الاهتمام الاستثنائي الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنمية سيناء وبناء مستقبلها، مشدداً على أن أبناء سيناء سيظلون دوماً أوفياء لوطنهم، وشركاء فاعلين في مسيرة البناء والاستقرار، وحاملين لمشاعر الحب والتقدير للقيادة السياسية على ما يتحقق من إنجازات تلبي تطلعاتهم.

وفي لفتة تقديرية، أشاد عضو مجلس الشيوخ بجهود اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، واصفاً إياه بـ "رجل الدولة" الذي يتابع بدقة احتياجات المواطنين كافة، مشيراً إلى أن المجموعة البرلمانية بالمحافظة قد أوكلت للمحافظ عرض المطالب الحيوية للأهالي.

كما طرح النائب رؤية برلمانية للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن سيناء تستحق "استثناءً إدارياً" في بعض اللوائح والقوانين لتتواكب مع الواقع والظروف الاستثنائية التي عاشتها، مذكّراً بالسنوات الصعبة التي اختلط فيها الألم بالأمل، وكيف انحاز أبناء القبائل من حضر وبادية للقوات المسلحة، ووقفوا صفاً واحداً لاستعادة الأرض والكرامة.