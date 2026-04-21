رئيس فنلندا بعد وصوله إلى القاهرة: شكراً للرئيس السيسي على الاستقبال الحار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 05:24 مساءً - أعرب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، عن سعادته بزيارة القاهرة، مقدماً شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وكتب الرئيس ستوب عبر حسابه الرسمي على منصة "X": "وصلت إلى القاهرة في زيارة رسمية، شكراً للرئيس المصري على الاستقبال الحار".

تغريدة الرئيس الفنلندي

واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مصر، وعقد الرئيسان جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، فضلًا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقب المباحثات، عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا، حيث رحب الرئيس السيسى بنظيره الفنلندى، مشيدًا بعمق العلاقات بين مصر وفنلندا، حيث أكدا ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.