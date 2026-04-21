وزير التموين: توسع مدروس في الشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم استغلال الأصول وزيادة العائد

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2026 07:10 مساءً - محمد أحمد _ أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا مدروسًا في نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى كيانات إنتاجية فعالة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع مسؤولي شركة «سُبل للاستثمار التجاري»، لبحث فرص التعاون المشترك في عدد من الأنشطة المرتبطة بالتجارة الداخلية والصناعات المكملة لها.

وشدد فاروق على أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف بناء علامات تجارية وطنية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا، بما يعزز مكانة المنتج المحلي في الأسواق.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تجربة الشراكة الناجحة مع شركة «النيل للزيوت والمنظفات» في مجال إنتاج وتطوير المنظفات، باعتبارها نموذجًا عمليًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة واشتراطات السلامة والأمن الصناعي في مختلف مراحل الإنتاج والتعبئة.

كما استعرض اللقاء القدرات الإنتاجية الحالية، حيث تبلغ طاقة التعبئة نحو 2500 طن شهريًا من أحد منتجات المنظفات، بما يعكس حجم الإمكانيات المتاحة ويفتح آفاقًا واعدة للتوسع خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الاجتماع أن هذه الشراكات تسهم في دعم تشغيل العمالة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاع المنظفات، بما يدعم استقرار السوق ويسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي بكفاءة وجودة مناسبة.

وتناول اللقاء كذلك سبل تعظيم الشراكة والتوسع في نطاقها، من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية، خاصة فيما يتعلق بالعلامة التجارية للمنظفات «Pro Lindo – برو ليندو»، والعمل على زيادة انتشارها في الأسواق بما يدعم تنافسية المنتج المحلي.

