رئيس الوزراء: سداد 6.1 مليار دولار من مستحقات شركات البترول خلال عامين فقط

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2026 07:10 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الدولة تعمل على تعظيم الاكتشافات من البترول والغاز، وأنه بحلول شهر يوليو 2026 نكون قد سددنا كامل الالتزامات علينا، حيث إننا منذ سنتين كان علينا 6.1 مليار دولار مستحقات للشركات، وخلال سنتين فقط سددنا كل ما علينا من مستحقات، وهو ما شجع المستثمرين الأجانب.

ولفت إلى أن هناك أخبار إيجابية بشأن اكتشاف حقول جديدة من النفط والغاز، قائلا: توقعات بأخبار إيجابية عديدة الفترة المقبلة في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري بيانا أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، حول جهود الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية.

وتنص المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه، فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوراً أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.

