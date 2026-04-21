وزير الاستثمار: ما يشهده الاقتصاد المصرى حاليا يعكس تطورا فى بيئة الأعمال

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 06:34 مساءً - قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن منتدى رجال الأعمال المصري الفنلندي، يمثل فرصة لعرض عدد من قصص النجاح في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن بعض الشركات الناشئة أصبحت نماذج بارزة في السوق المصري والإقليمي في قطاعات التكنولوجيا المالية، النقل الذكي، والرعاية الصحية الرقمية.

وأضاف الوزير خلال منتدى رجال الأعمال المصري الفنلندي، أن ما يشهده الاقتصاد المصري حالياً يعكس تطوراً في بيئة الأعمال، خاصة في القاهرة والمحافظات، مع تزايد الاعتماد على الشركات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا، وانتقال الاقتصاد نحو مجالات أكثر ارتباطاً بالتحول الرقمي وإنتاج القيمة.

وأوضح أن من بين النماذج الناجحة شركات في قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية، والتي حققت نمواً ملحوظاً في الأسواق، مؤكداً أن هذه التجارب تعكس قدرة السوق المصري على دعم الابتكار وتوسيع قاعدة الاستثمار.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تعزيز الربط بين الجامعات والصناعة، ورفع كفاءة المهارات، ودعم سياسات تستهدف تمكين رواد الأعمال، بما يساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية.

وأكد الوزير أن الرقمنة تمثل أحد أهم محركات النمو في المرحلة الحالية، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص أكبر للشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق.

وتطرق إلى التعاون القائم مع فنلندا في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية لدعم الشركات الناشئة وتبادل الخبرات في هذا المجال، واختتم بأن مصر تتجه نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار وريادة الأعمال، مع الاعتماد على الشباب وتوسيع فرص الشراكة مع القطاع الخاص لدعم مسار التنمية.