قنصل مصر في جدة يلتقي أبناء الجالية بالمدينة المنورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 11:36 صباحاً - التقى القنصل العام لجمهورية مصر العربية، في جدة احمد عبد المجيد بأبناء الجالية المصرية في المدينة المنورة، حيث شهد اللقاء حضور أكثر من 500 من أبناء الجالية.

وقد القى القنصل العام كلمة رحب فيها بالحضور، مشيداً بأبناء الجالية المصرية في المدينة المنورة وما يمثلونه من صورة مشرفة للمصريين المقيمين بالخارج.

كما أكد أن القنصلية العامة تبذل أقصى الجهود لتقديم أفضل الخدمات القنصلية، مع الحرص المستمر على تطوير آليات العمل وتيسير الخدمات المقدمة سواء داخل مبنى القنصلية أو من خلال المهام القنصلية التي تُوفد إلى مختلف مناطق دائرة الاختصاص.

وفي إطار الاستعدادات لموسم الحج، نوه القنصل العام إلى الإجراءات التنظيمية التي تتخذها المملكة العربية السعودية لضمان موسم حج آمن ومنظم، والتي تشمل تعزيز منظومة التصاريح الإلكترونية، وتطبيق ضوابط النقل والتفويج، وتطوير الخدمات الصحية والإرشادية، وتفعيل أنظمة المراقبة الذكية في المشاعر المقدسة.

وأكد على حرص القنصلية العامة على توعية المواطنين المصريين بأهمية الالتزام التام بهذه الإجراءات والتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية، لما لها من دور أساسي في الحفاظ على سلامتهم وضمان أداء المناسك في أجواء ميسّرة ومنظمة.

كما قام القنصل العام والمستشار الثقافي بتكريم 25 طالباً مصرياً من المتفوقين في مدارس منطقة المدينة المنورة، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير احتفاءً بتميزهم الدراسي.