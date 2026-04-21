ترامب لـ CNBC: قصف إيران قد يستمر حال فشل التوصل لاتفاق جديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 05:24 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة CNBC إنه يتوقع استمرار العمليات العسكرية ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار قبل الموعد النهائي المحدد مساء الأربعاء.

وأوضح ترامب أن “استمرار القصف” يُعد، بحسب تعبيره، الخيار المرجح في حال فشل المفاوضات، مضيفًا أن الجيش الأمريكي “في أعلى درجات الجاهزية” وأنه وصف قواته بأنها “متحمسة للغاية”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الإدارة تستعد لمواصلة التحركات العسكرية، بالتزامن مع جهود دبلوماسية موازية، تشمل محادثات يجري التحضير لها بمشاركة مسؤولين كبار، من بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس.

كما لفت إلى أن فرص تمديد وقف إطلاق النار تبدو محدودة في الوقت الراهن، في ظل استمرار التوترات بين الجانبين وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران تصعيدًا متزايدًا، وسط محاولات دولية لاحتواء الأزمة عبر مسارات تفاوضية متوازية مع الضغوط العسكرية.