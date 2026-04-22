وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة بذكرى احتفالات تحرير سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 02:16 مساءً - بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الإحتفال بذكرى تحرير سيناء.. جاء بها: "يَُشرفنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين من تحرير ســـيناء .. أن نتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأسمى الأمانى داعين الله العلى القدير .. أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيـق والسـداد.. إننا نحتفل بكل فخر وإعتزاز بهذه المناسبة المجيدة

كثمرة من ثمار السلام الذى فرضته الإرادة المصرية بما حققته من بطولات وإنتصارات ، بذلت فيها أزكى الدماء وقدمت أغلى الشهداء من أجل تحرير الأرض وإستعادة الحقوق العادلة تأكيداً وتجسيداً لدور مصر الرائد فى إحلال الأمن والسلام والدفاع عن المقدسات والحريات وحماية مقدرات الشعوب .. وجمع شمل الأمة وإعلاء كلمتها فى كل الأوساط والمحافل الدولية.. حفظكم الله سيادة الرئيس ، وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم إنه نعمَ المولى ونعمَ النصـير وكل عــــام وسيــادتكم بخـــير".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد أشرف سالم زاهر"القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"..جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير .. يَطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى تحرير ســـــيناء أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. إننا نُذكر فى هذه المناسبة الغالية والتى تُعد بحق شاهد صدق على براعة وأصالة قواتنا المسلحة ، التى خاضت بكل شجاعة وبسالة معارك الشرف والكرامة فحققت النصر المجيد وحررت الأرض الطيبة وطهرت التراب المقدس وفرضت إرادة السلام العادل وأطلقت مسيرة البنــــاء والتقدم والتنمية.. حفظ الله قواتنا المسلحة درعاً وسيفاً لحماية الوطن ورحم الله شهدائنــا الأبـــرار ولتبقى مصر الكنانة فى رباط إلى يوم الدين.. وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد الفريق/ أحمد فتحى خليفة "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها: "يسرنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بذكرى تحرير ســــيناء أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. بخالص التهنئة وأصــدق الأمنيــات.. إن هذه المناسبة المجيدة إنما تُجسـد البطولات الفريدة التى قدمتها قواتنا المسلحة الباسلة فى معارك الشرف والكرامة من أجل تحقيق النصر العظيم وتحرير أرض سيناء الحبيبة وتطهير تراب الوطن المفدى. حفظ الله مصر ورحم شهدائنا الأبرار ورعى رجالها وأبطالها إنه نعمَ المولى ونعمَ النصير .

وكـل عــام وسيادتكم بخــير".