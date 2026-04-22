القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 03:34 مساءً - بعث الفريق أشرف سالم زاهر القائـد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء وجاء نصها :" السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء الغالية ، داعياً الله العلى القدير أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء وعلى مصر وشعبها العظيم بالعزة والكرامة والرفعة".

و جاء في نص البرقية " إن ذكرى تحرير سيناء تمثل نموذجاً فريداً فى تاريخ الكفاح الوطنى , حيث إمتزجت فيها قوة السلاح ببراعة التفاوض , لتؤكد قدرة مصر على إسترداد كامل ترابها الوطنى , فى إطار من الحكمة والعزيمة والإرادة الصلبة، ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يستحضرون بكل فخرٍ وإعتزازٍ بطولات جيل أكتوبر العظيم الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء , مقدمين أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن تراب الوطن , لتبقى مصر عزيزةً آمنةً مستقرةً".

و خلال البرقية جددت القوات المسلحة العهد قائلة " كما نجدد العهد على أن تظل القوات المسلحة درعاً قوياً وحصناً منيعاً يحمى الوطن ويصون مقدراته فى ظل قيادتكم الحكيمة، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

و أصدر الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة .