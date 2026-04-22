نعرض لكم الان تفاصيل خبر الضرائب: أخر موعد لتقديم الإقرارات للأشخاص الاعتبارية عن عام 2025.. 30 أبريل الجاري من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2026 02:52 مساءً - أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية (الشركات) عن عام 2025 متاح فقط لمدة 8 أيام، وذلك طبقًا للمدة القانونية المقرر انتهاؤها بحلول 30 أبريل الجاري، داعيةً الممولين من أصحاب الشركات بالمبادرة والإسراع بتقديم إقراراتهم الضريبية قبل نفاد المواعيد الرسمية.

ولفتت المصلحة في بيان اليوم، إلى توفير جميع سُبل الدعم الفني اللازم لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، حيث تتواجد الفرق الفنية داخل كل المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، كما يقدم مركز دعم التحول الرقمي بمبنى الخزانة العامة بلاظوغلى، كل الخدمات الضريبية اللازمة للتسهيل على الممولين في تقديم إقراراتهم، والرد على الاستفسارات ومتابعة الدعم الفني لحل المشكلات التقنية والأمور المرتبطة بسداد الضريبة المستحقة.

أضافت أن مأموريات الضرائب تعمل بأعلى كفاءة لاستقبال الممولين وتقديم المساعدات اللازمة وتذليل أي عقبات قد تواجه ممثلي الشركات أثناء عملية تقديم الإقرارات الإلكترونية.

ونوهت المصلحة، إلى أن مركز الاتصالات المتكامل يقدم الدعم الفني اللازم ليسير تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، وحل المشكلات المرتبطة بتقديم الإقرارات الضريبة للمأموريات المدمجة، إلى جانب إرسال رسائل قصيرة SMS لحث الممولين لتقديم الإقرار الضريبي وإرسال روابط توعية على البريد الإلكتروني.

ووجهت المصلحة الممولين التابعين للمراكز الضريبية: (مركز أول كبار الممولين، مركز ثانِ كبار الممولين، مركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، مركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية، مركز كبار ومتوسطي وجه قبلي بالغردقة، مركز أول متوسطي الممولين، مركز ثانِ متوسطي الممولين، وممولي المناطق المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة أول، والقاهرة ثانِ، والقاهرة ثالث، والقاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية)، بتقديم إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني: www.eta.gov.eg.

ولفتت أن باقي الممولين، فيستمر تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية على الرابط التالي: https://eservice.incometax.gov.eg/etax.

