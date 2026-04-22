فوكس سبورتس: منتخب مصر على أعتاب إنجاز تاريخي في كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 03:34 مساءً - أكدت شبكة «فوكس سبورتس» الأمريكية أن منتخب مصر يمتلك فرصة واعدة لتحقيق أول انتصار في تاريخه ببطولة كأس العالم 2026، وذلك في ظل التطور الملحوظ في مستوى الفريق خلال السنوات الأخيرة.



منتخب مصر يشارك في كأس العالم 2026



وأشارت الشبكة إلى أن منتخب مصر بقيادة نجمه محمد صلاح لاعب ليفربول، يدخل المنافسات بطموحات كبيرة، خاصة مع امتلاكه عناصر مميزة تجمع بين الخبرة والشباب، وهو ما يمنحه أفضلية نسبية في مواجهات دور المجموعات.

وأضافت أن منتخب «الفراعنة» لم يسبق لهم تحقيق أي فوز في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال، إلا أن هذه النسخة قد تشهد تحولًا تاريخيًا، لا سيما مع وقوعهم في مجموعة تضم كلًا من منتخب إيران ومنتخب نيوزيلندا، معتبرة أن حظوظ منتخب مصر تبدو قوية لتجاوز هذه المرحلة وتحقيق نتائج إيجابية.

BBC: مصر مرشحة لتجاوز دور المجموعات في المونديال

وفي قراءة تحليلية موسعة للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، توقعت هيئة الإذاعة البريطانية BBC نجاح عدد من المنتخبات في عبور دور المجموعات، مع ترشيح منتخبات بعينها للمنافسة بقوة على اللقب، يتصدرها المنتخب الإسباني كأبرز المرشحين للتتويج.

وبحسب التحليل، فإن منتخب مصر، بقيادة النجم محمد صلاح، مرشح لتجاوز دور المجموعات في مجموعة تضم منتخب بلجيكا ومنتخب نيوزيلندا ومنتخب إيران، في ظل امتلاكه عناصر خبرة قادرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

كما أشارت التوقعات إلى أن منتخب النرويج قد يكون أحد أبرز مفاجآت البطولة، رغم غيابه الطويل عن المشاركة في كأس العالم منذ نسخة 1998، وعدم نجاحه تاريخيًا في تجاوز دور الـ16، بينما يعتمد المنتخب الإسكندنافي على نجمه الأول إيرلينج هالاند، الذي قدّم أداءً استثنائيًا في التصفيات بتسجيله 16 هدفًا.

وقدم المنتخب النرويجي مشوارًا مثاليًا في التصفيات، محققًا الفوز في جميع مبارياته، بما في ذلك انتصارات بارزة على منتخب إيطاليا ذهابًا وإيابًا، ما يعزز من فرصه في ترك بصمة قوية خلال البطولة.

أما على صعيد المنتخبات الإفريقية، فقد حظي منتخب المغرب بإشادة كبيرة بعد تصدره مجموعته في التصفيات العالمية، واحتلاله مركزًا متقدمًا في التصنيف الدولي، إلى جانب وصوله إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، رغم خسارته في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال في مواجهة مثيرة للجدل.

وتوقعت BBC أن يمتلك المغرب حظوظًا قوية في تجاوز دور المجموعات، خاصة في مجموعة تضم منتخبات قوية مثل منتخب البرازيل ومنتخب إسكتلندا ومنتخب هايتي.