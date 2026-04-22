ترامب : وجهت الجيش بمواصلة حصار الموانئ الإيرانية ليظل على أهبة الاستعداد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 01:23 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه طلب من الجيش أن يظل على أهبة الاستعداد، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها.

وأشار ترامب إلى أنه وجه الجيش بمواصلة حصار الموانئ الإيرانية.