ترامب : وجهت الجيش بمواصلة حصار الموانئ الإيرانية ليظل على أهبة الاستعداد

ترامب : وجهت الجيش بمواصلة حصار الموانئ الإيرانية ليظل على أهبة الاستعداد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 01:23 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه طلب من الجيش أن يظل على أهبة الاستعداد، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها.

 

 

وأشار ترامب إلى أنه وجه الجيش بمواصلة حصار الموانئ الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تمديد وقف إطلاق النار في إيران، وذلك بناء على طلب قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اللذين طُلبا تعليق هجوم الولايات المُتحدة على إيران إلى حين تقديم قادتها وممثليها مقترحًا موحدًا.

 

 

 

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

