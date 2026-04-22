ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار فى إيران لحين تقديم مقترحها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 01:23 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار في إيران، وذلك بناء على طلب قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اللذين طُلبا تعليق هجوم الولايات المُتحدة على إيران إلى حين تقديم قادتها وممثليها مقترحًا موحدًا.

كتب ترامب عبر حسابه عبر تروث سوشيال: "الحكومة الإيرانية تعاني من انقسام حاد، وهو أمر متوقع،. لذلك، أصدرتُ توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار، والبقاء على أهبة الاستعداد في جميع الجوانب الأخرى، وسأمدد وقف إطلاق النار".

 

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

