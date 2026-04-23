مصر تمد غزة بـ 5480 طن مساعدات غذائية.. وتستقبل دفعة جديدة من المصابين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 03:38 مساءً - أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 181، حاملة عدد من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، بحمولة أكثر من 5,480 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتى تضمنت أكثر من 2,610 طنًا سلال غذائية ودقيق، ونحو 1,365 طنًا مواد طبية وإغاثية و مستلزمات عناية شخصية، وما يزيد عن 1,505 طنًا مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

 

كما عزز الهلال الأحمر المصري مد أهالي القطاع بالاحتياجات الأساسية من: الملابس، البطاطين، المشمعات، والخيام لإيواء المتضررين، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة كما يستعد لاستقبال الدفعة الـ 37، من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، الوافدين والمغادرين ومرافقيهم، وتيسير إجراءات العبور، فضلًا عن توزيع الوجبات الغذائية الساخنة، توفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

