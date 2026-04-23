مصر تمد غزة بـ 5480 طن مساعدات غذائية.. وتستقبل دفعة جديدة من المصابين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 03:38 مساءً - أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 181، حاملة عدد من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، بحمولة أكثر من 5,480 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتى تضمنت أكثر من 2,610 طنًا سلال غذائية ودقيق، ونحو 1,365 طنًا مواد طبية وإغاثية و مستلزمات عناية شخصية، وما يزيد عن 1,505 طنًا مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

