أولاده طالبوا المحكمة بإعدامه ..إحالة أوراق المتهم بالتعدى على 6 قاصرات بدمياط للمفتى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 03:38 مساءً - نظرت محكمة جنايات دمياط، القضية رقم 18054 لسنة 2025، والمقيدة برقم 2763 لسنة 2025، بإحالة أوراق المتهم بالتعدي علي 6 فتيات قاصرات من قرية الشعراء، إلي فضيلة مفتي الجمهورية، لابداء الرأي الشرعي، مع تحديد موعد آخر لعقد جلسة النطق بالحكم.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا أفاد قيام شخص يدعي " م. أنور" 50 عام صاحب محل ادوات كهربية، ومقيم بقرية الشعراء التابعة لمركز دمياط، بالتعدي علي قاصرات وتصويرهن بغرض ابتزازهن.

وعلي الفور تحركت قوة شرطية من قبل قسم شرطة مركز دمياط، والتي تمكنت من ضبط المتهم واقتياده لمقر قسم شرطة مركز دمياط تمهيدا لاستكمال التحقيقات.

شحن كارت الكهرباء يكشف أسرار الواقعة

بدأت القصة عندما حاولت إحدى الفتيات الهروب بشكل متكرر من الذهاب إلى الكشك الخاص بالمتهم بغرض شحن كارت الكهرباء، ليبدأ الشك يساور أم إحدى الضحايا.

وكشفت التحقيقات ان طفلة من بين ضحايا الجاني، كانت قد كشفت أسرار الواقعة عندما تهربت من الذهاب اليه لشحن كارت الكهرباء.

جاءت التحقيقات أيضا لتؤكد استغلال المتهم نشاطه التجاري في شحن كارت عدادات مسبوقة الدفع في التخطيط لاستدراج الضحايا، ومن ثم يبدأ في الاعتداء عليهن، وتصويرهن.

أبناء الجاني طالبوا باعدامه

وشهدت جلسة محاكمة المتهم بالاعتداء علي قاصرات في قرية الشعراء بدمياط، تقديم أبناء الجاني طلب إلي المحكمة يفيد مطالبتهم باعدامه، مؤكدين رفضهم لتلك الوقائع التي أقدم عليها والدهم.