محافظ الجيزة يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي لبحث تحسين جودة الخدمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 03:38 مساءً - قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بزيارة إلى مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لعقد اجتماع موسع لبحث ومناقشة تحديات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الأحياء والمراكز والمدن والعمل على وضع الحلول اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان في استقبال المحافظ بمقر الشركة اللواء أشرف بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس مصطفى الشيمي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد الحفناوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

ويشارك في اللقاء قيادات محافظة الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر المحافظة إلى جانب أعضاء مجالس إدارات الشركة القابضة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وذلك في إطار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات وتحسين كفاءة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.