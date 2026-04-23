مع بدء «التوقيت الصيفى».. إنهاء حالة الترقب وحسم سيناريوهات مواعيد غلق المحلات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 03:38 مساءً - تستعد وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع مجلس الوزراء لإعلان الخارطة النهائية لمواعيد غلق المحال العامة، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة الاستثنائية في 27 أبريل الجاري، حيث يأتي هذا التحرك تزامناً مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي، وسط توقعات قوية باعتماد جداول زمنية توازن بين احتياجات السوق المحلي وخطة الدولة لتنظيم ساعات العمل.

السيناريو الأقرب للتنفيذ هو العودة للمواعيد الصيفية التقليدية

تشير المصادر الرسمية بوزارة التنمية المحلية والبيئة، إلى أن السيناريو الأقرب للتنفيذ هو العودة للمواعيد الصيفية التقليدية التي تقضي بغلق المحال والمولات في الحادية عشرة مساءً، مع التمديد للساعة الثانية عشرة منتصف الليل في أيام العطلات والإجازات الرسمية. ويهدف هذا التوجه إلى استيعاب الزيادة المتوقعة في النشاط التجاري خلال فصل الصيف، خاصة مع تقديم الساعة 60 دقيقة وفقاً للقانون، ما يجعل النشاط المسائي مطلباً حيوياً للمواطنين والتجار على حد سواء.

ضمان استقرار الأوضاع التجارية

وتوقع المصدر انه من المنتظر صدور القرار الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة، لضمان استقرار الأوضاع التجارية ومنع أي لغط حول المواعيد الجديدة، مع التأكيد على استمرار استثناء الصيدليات والسوبر ماركت لضمان توافر الخدمات الأساسية للمواطنين على مدار الساعة.