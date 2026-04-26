وزير الطيران: إطلاق خدمة مسافر بلا حقيبة لأول مرة من مطار جدة خلال موسم الحج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 04:39 مساءً - قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن الوزارة بالتعاون مع شركاتها التابعة ومختلف الجهات المعنية، نجحت فى تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة استعدادًا لموسم حج 1447هـ / 2026م، لضمان تقديم تجربة سفر آمنة، ميسّرة، ومتميزة لضيوف الرحمن، وتعكس هذه الجهود حرص الدولة على توظيف كافة الإمكانات البشرية والتقنية والفنية لضمان انسيابية الحركة الجوية، ورفع كفاءة تشغيل المطارات، مع التركيز على راحة الحجاج واحتياجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

واضاف وزير الطيران المدني، أنه تم التأكد من جاهزية الصالة الموسمية بمطار القاهرة والخاصة بسفر الحجاج ومراجعة كافة الإجراءات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وتوفير سبل الراحة لهم، وتم عقد اجتماع تنسيقي مع كافة الجهات العاملة في مطار القاهرة والتأكيد على قيام جميع الجهات بتوفير الأعداد المطلوبة من الأفراد والمعدات اللازمة للتيسير على الحجاج من وقت وصولهم حتى إقلاع الرحلات في موعدها، بالإضافة إلى اعتماد سفر ضباط الجوازات وأطباء الحجر الصحي على رحلات مصر للطيران أثناء عودة الحجاج لإنهاء إجراءات وصولهم بجمهورية مصر العربية بعد أداء المناسك في سهولة ويسر.

وتوفير الأعداد اللازمة من ضباط الحركة والجهات الأخرى بمصر للطيران لخدمة الحجاج أثناء سفرهم من جمهورية مصر العربية وكذلك أثناء وصولهم في كل من مطاري جدة والمدينة المنورة.

واوضح وزير الطيران، أنه تم إجراء عدة اجتماعات تنسيقية مع الجهات المنظمة للحج منها؛ وزارة الداخلية ووزارة التضامن وكذلك وكيل الخدمة في جدة والمدينة المنورة وذلك لتنفيذ متطلبات خدمة مسافر بلا حقيبة والتي سيتم تنفيذها لأول مرة من مطار جدة والتي نفذت في مطار المدينة المنورة والهدف منها التيسير على الحجاج وإيصال حقائبهم إلى مقار إقامتهم بعد وصولهم من جمهورية مصر العربية إلى مطاري جدة والمدينة في المرحلة الأولى ثم في المرحلة الثانية استلام حقائبهم من مقار إقامتهم بعد أدائهم المناسك استعداد للمغادرة على الرحلات المتجهة إلى جمهورية مصر العربية.