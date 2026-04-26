خلافات عائلية.. الداخلية تكشف حقيقة اختفاء طالبة واحتجازها داخل إحدى مقرات الأجهزة الأمنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 01:27 مساءً - بالنسبة لما تم تداوله على صفحتين بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإدعاء بإختفاء إحدى الفتيات وإحتجازها داخل مقر لأحد الأجهزة الأمنية، أكد مصدر أمنى على عدم صحة تلك الإدعاءات، وتبين أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ لقسم شرطة المعصرة بالقاهرة من إحدى السيدات بتغيب نجلتها "طالبة سن 21 " عن المنزل دون إتهام أحد بالتسبب فى غيابها.. حيث أسفر الفحص عن أن غياب المذكورة جاء نتيجة خلافات عائلية ، وتم تحديد مكان تواجدها وتسليمها لأهليتها وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتها.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.