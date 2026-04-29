طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

الرئيسية الارشيف أخبار مصرية

حظوظ الأهلي في التتويج بالدوري رغم تعقد موقفه من المنافسة على اللقب

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حظوظ الأهلي في التتويج بالدوري رغم تعقد موقفه من المنافسة على اللقب

حظوظ الأهلي في التتويج بالدوري رغم تعقد موقفه من المنافسة على اللقب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 03:38 مساءً - لا يزال متواجدا في الصورة ضمن المنافسين على حصد لقب الدوري المصري وقبل 3 جولات على انتهاء المنافسة، رغم الخسارة من بيراميدز بثلاثية في الجولة الماضية واتساع الفارق بينه وبين الزمالك إلى 6 نقاط.

 

حظوظ الأهلي في التتويج بالدوري
 

ويحتاج الأهلي للفوز في مبارياته الثلاث المتبقية، خاصة مباراة القمة بعد غد الجمعة، من أجل الاستمرار في المنافسة بشرط خسارة الزمالك لمباراة ثانية أو التعادل في مباراتيه المتبقيتين أمام سموحة وسيراميكا.


تعثر الزمالك لوحده لا يكفي الأهلي
 

وفي نفس الوقت يحتاج الأهلي لتعثر بيراميدز أيضا في أكثر من مباراة لضمان التتويج بالدوري، بحيث يخسر واحدة ويتعادل في الأخرى لضمان تتويج الأهلي بلقب الدوري، وإن كانت هذه السيناريوهات صعب الحدوث ولكن لا يوجد مستحيل في عالم كرة القدم.

 

ويتواجد بيراميدز في وصافة الدوري برصيد 47 نقطة خلف الزمالك المتصدر برصيد 50 نقطة بينما يحل الأهلي رابعا برصيد 44 نقطة.


مباريات الأهلى المتبقية فى الدورى
 

الأهلي سيلعب في مبارياته المتبقية مع الزمالك ثم إنبي وأخيرا المصري البورسعيدي، وحال فقدان أي نقاط جديدة في المباريات الثلاث المتبقية سيتأكد ابتعاده عن التتويج باللقب، ثم سيتهدد موقفه من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بالنسخة القادمة.

 

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه:
هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إخترنا لك

برلماني: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج عربي قائم على وحدة المصير

أخبار ذات صلة

0 تعليق