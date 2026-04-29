حظوظ الأهلي في التتويج بالدوري رغم تعقد موقفه من المنافسة على اللقب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 03:38 مساءً - لا يزال الأهلي متواجدا في الصورة ضمن المنافسين على حصد لقب الدوري المصري وقبل 3 جولات على انتهاء المنافسة، رغم الخسارة من بيراميدز بثلاثية في الجولة الماضية واتساع الفارق بينه وبين الزمالك إلى 6 نقاط.

حظوظ الأهلي في التتويج بالدوري



ويحتاج الأهلي للفوز في مبارياته الثلاث المتبقية، خاصة مباراة القمة بعد غد الجمعة، من أجل الاستمرار في المنافسة بشرط خسارة الزمالك لمباراة ثانية أو التعادل في مباراتيه المتبقيتين أمام سموحة وسيراميكا.



تعثر الزمالك لوحده لا يكفي الأهلي



وفي نفس الوقت يحتاج الأهلي لتعثر بيراميدز أيضا في أكثر من مباراة لضمان التتويج بالدوري، بحيث يخسر واحدة ويتعادل في الأخرى لضمان تتويج الأهلي بلقب الدوري، وإن كانت هذه السيناريوهات صعب الحدوث ولكن لا يوجد مستحيل في عالم كرة القدم.

ويتواجد بيراميدز في وصافة الدوري برصيد 47 نقطة خلف الزمالك المتصدر برصيد 50 نقطة بينما يحل الأهلي رابعا برصيد 44 نقطة.



مباريات الأهلى المتبقية فى الدورى



الأهلي سيلعب في مبارياته المتبقية مع الزمالك ثم إنبي وأخيرا المصري البورسعيدي، وحال فقدان أي نقاط جديدة في المباريات الثلاث المتبقية سيتأكد ابتعاده عن التتويج باللقب، ثم سيتهدد موقفه من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بالنسخة القادمة.