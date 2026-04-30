مجتبى خامنئى : فصل جديد يتشكل فى منطقة الخليج ومضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 03:34 مساءً - قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن هناك فصلا جديدا يتشكل فى منطقة الخليج ومضيق هرمز. وأضاف المرشد الإيراني أن الشعب الإيراني لن يقبل باعتداءات العدو.

تحالف دولى جديد لتسيير الملاحة في مياه مضيق هرمز

ويتزامن تصريح مجتبى مع تقارير تشير إلى حملة محتملة للسيطرة على جزء من مضيق هرمز، وقد تشكل قوات برية. إضافة إلى تحرك أمريكى يجرى لتأسيس تحالف دولى يسمى «بناء الحرية البحرية»؛ يهدف إلى تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز، ودعت الولايات ​المتحدة ⁠دولاً أخرى للانضمام ⁠إلى التحالف؛ وفق وول ستريت جورنال؛ ويتم من خلاله تنسيق الجهود الدولية دبلوماسيًا للسماح بالمرور الآمن فى المضيق؛ كما أشارت الصحيفة الأمريكية إلى برقية صادرة عن الخارجية الأمريكية تدعو دبلوماسييها للضغط على الحكومات الأجنبية للانضمام إلى التحالف؛ مضيفة أن فكرة التحالف تمثل إحدى الأدوات الدبلوماسية والسياسية المتاحة للرئيس ترامب.

ومن جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مضيق هرمز جزء من هويتنا الوطنية، ورمز لصمود شعبنا أمام قوى الاستعمار القديمة والحديثة. وأضاف بزشكيان أن إيران كحارسة لأمن المياه الإقليمية ومضيق هرمز، ملتزمة بحرية الملاحة وأمنها لكل الدول سوى المعادية؛ مشددا على أن المياه الإقليمية ليست مجالا لفرض إملاءات أحادية بل هي جزء من النظام الدولي وأمنها قائم على التعاون، مؤكدًا أن الوجود الأجنبي يزيد التوتر ويزعزع استقرار المياه الإقليمية ولا يساعد في تعزيز الأمن الإقليمي.

وفيما يتعلق بالحصار البحرى الأمريكي؛ قال بزشكيان إن العدو غير نهجه وانتقل إلى فرض الضغوط الاقتصادية والحصار البحري على حكومتنا وشعبنا. وفى سياق الرد الإيراني على التحركات الأمريكية قال مسؤل إيرانى إن الحصار على موانئنا سيفشل ولدينا‬⁩ طرق للالتفاف عليه.

وعلى الصعيد نفسه؛ أضاف قائد القوات البحر التابعة للجيش الإيراني قائلًا لقد أغلقنا مضيق هرمز من جهة بحر العرب وإذا تقدم العدو أكثر ؛ فسنتحرك ضده. وبالنسبة لمسار التفاوض مع واشنطن؛ قال مجلس خبراء القيادة الإيراني إن فريق التفاوض يسير وفق الخطوط العامة المرسومة من المؤسسات العليا للنظام وبإشرافها.