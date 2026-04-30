السعودية تؤكد استمرار دعمها لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 10:35 صباحاً - أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، بوصفه تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز بن محمد الواصل، خلال اجتماع على مستوى السفراء، عُقد في إطار مبادرة "UN80" لمراجعة قدرات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركزه، وأوردتها وكالة الأنباء السعودية /واس/، حيث أشار فيها إلى استمرار دعم المملكة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب منذ تأسيسه عام 2011م، بصفتها المانح المؤسس ورئيسة مجلسه الاستشاري.