في كلمة له اليوم .. نبيه برى يدعو لوقف العدوان الإسرائيلى وتشكيل لجنة تقصى حقائق دولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 04:27 مساءً - وقال بري - في بيان أصدره اليوم بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام - : كل التضامن والمواساة مع عمال لبنان وأصحاب العمل وأصحاب المهن الحرة والمزارعين والفلاحين والمسعفين والطواقم الطبية والتمريضية والإعلاميين ، ولا سيما الصامدين منهم في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية إضافة إلى الذين أُخرجوا من ديارهم جراء العدوان الإسرائيلي.

تحويل مصادر الرزق إلى أرض محروقة

وأضاف : أن العدوان الإسرائيلي حوّل بأسلحته وذخائره المحرمة دوليًا مصادر رزق المواطنين وحقولهم ومنازلهم ومصانعهم إلى أرض محروقة"..م وجهًا تحية واعتزاز وتقدير للعمال الشهداء ولكل الشهداء الذين رسموا بدمهم خطًا أحمر في مواجهة خط الاحتلال الأصفر.

واختتم بري البيان قائلا : الأرض هي كرامتنا وعرضنا وحقنا الذي يعلو ولا يعلى عليه مهما غلت التضحيات.