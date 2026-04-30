منتخب الناشئين 2009 يدخل مرحلة الحسم.. معسكر مكثف وخطة فنية شاملة استعدادا لأمم أفريقيا

  منتخب الناشئين 2009 يدخل مرحلة الحسم.. معسكر مكثف وخطة فنية شاملة استعدادا لأمم أفريقيا 1/15
احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 04:27 مساءً - بدأ منتخب الناشئين مواليد 2009 مرحلة جديدة من التحضيرات المكثفة، من خلال برنامج متكامل يجمع بين المراجعة الفنية والتدريبات التخصصية داخل معسكره المقام بمركز المنتخبات الوطنية، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في المغرب 13 مايو المقبل، وسط حالة من التركيز والانضباط داخل صفوف اللاعبين .

 

ويتضمن المعسكر جلسات تحليل فني مكثفة تهدف إلى تقييم الأداء خلال الفترات الماضية، والعمل على تصحيح الأخطاء الفردية والجماعية، بما يساهم في رفع مستوى الفريق قبل خوض المنافسات الرسمية.

 

ويواصل الجهاز الفني تنفيذ برنامج تدريبي متنوع يعتمد على تقسيم اللاعبين حسب مراكزهم، مع التركيز على تطوير الجوانب المهارية والخططية لكل لاعب، بما يتماشى مع أسلوب اللعب الذي يسعى المنتخب لتطبيقه خلال البطولة.

 

وقد ظهر اللاعبون بروح معنوية مرتفعة والتزام واضح خلال التدريبات، مع حرص كبير على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بدقة، وهو ما يعكس طموحهم لتحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة.

 

ويأتي هذا المعسكر ضمن خطة إعداد متكاملة تستهدف تجهيز المنتخب بأفضل صورة ممكنة، من خلال الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية.

 

وكان المنتخب الوطني قد تعادل إيجابيًا أمام نظيره الياباني بنتيجة 2-2 في مباراة ودية دولية أُقيمت أمس الاربعاء على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن برنامج الإعداد للبطولة القارية.

 

682859837_996354226080204_772936387573873873_n

 

683295371_996354082746885_7310801575501562214_n

 

684149960_996354146080212_1223014102397512156_n

 

684157993_996354106080216_7257566222822123537_n

 

684198514_996354162746877_1478234135776912330_n

 

684635677_996354119413548_9145888348507533226_n
 

 

 

685759238_996354209413539_3195200721876455696_n

 

686197686_996354176080209_7088545940240246508_n

 

686205240_996354242746869_5475290693862822505_n

 

686237289_996354276080199_7203178761017145647_n

 

686325199_996354072746886_2292859297515854024_n

 

686395690_996354189413541_678592770045441889_n

 

686481254_996354132746880_9163843721686462748_n

 

686932896_996354259413534_6275851662932398030_n

 

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

