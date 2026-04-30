منتخب الناشئين 2009 يدخل مرحلة الحسم.. معسكر مكثف وخطة فنية شاملة استعدادا لأمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 04:27 مساءً - بدأ منتخب الناشئين مواليد 2009 مرحلة جديدة من التحضيرات المكثفة، من خلال برنامج متكامل يجمع بين المراجعة الفنية والتدريبات التخصصية داخل معسكره المقام بمركز المنتخبات الوطنية، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في المغرب 13 مايو المقبل، وسط حالة من التركيز والانضباط داخل صفوف اللاعبين .

ويتضمن المعسكر جلسات تحليل فني مكثفة تهدف إلى تقييم الأداء خلال الفترات الماضية، والعمل على تصحيح الأخطاء الفردية والجماعية، بما يساهم في رفع مستوى الفريق قبل خوض المنافسات الرسمية.

ويواصل الجهاز الفني تنفيذ برنامج تدريبي متنوع يعتمد على تقسيم اللاعبين حسب مراكزهم، مع التركيز على تطوير الجوانب المهارية والخططية لكل لاعب، بما يتماشى مع أسلوب اللعب الذي يسعى المنتخب لتطبيقه خلال البطولة.

وقد ظهر اللاعبون بروح معنوية مرتفعة والتزام واضح خلال التدريبات، مع حرص كبير على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بدقة، وهو ما يعكس طموحهم لتحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا المعسكر ضمن خطة إعداد متكاملة تستهدف تجهيز المنتخب بأفضل صورة ممكنة، من خلال الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وكان المنتخب الوطني قد تعادل إيجابيًا أمام نظيره الياباني بنتيجة 2-2 في مباراة ودية دولية أُقيمت أمس الاربعاء على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن برنامج الإعداد للبطولة القارية.



